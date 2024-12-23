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Можно перевезти оружие, наркотики и трупы: депутат о грузоперевозке на попутках

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Грузоперевозки.
Грузоперевозки.: Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Павел Казанцев во время правительственного часа в мажилисе рассказал об имеющихся рисках при платформенной перевозке грузов, передает корреспондент NUR.KZ.

Павел Казанцев отметил, что сейчас платформенные перевозки грузов и багажа практически никак не контролируют и не регулируют.

"Через платформу одним звонком на любой подходящей попутке мы можем отправлять самые разные грузы. И документы, и букет цветов, и партию товара, и подарок. Это очень удобно, это знают все, и люди говорят "рахмет" государству.

Но также знают все, что через такой же звонок на такой же платформенной "попутке" можно перевезти оружие, наркотики, сильнодействующие ядовитые вещества. Авторитетно заявляю, что и трупы можно перевозить таким образом. Криминал тут говорит тоже "рахмет" государству", - отметил он.

Глава Минтранса Марат Карабаев согласился с депутатом.

"Сейчас проект закона "О почте" рассматривает мажилис. В рамках этого проекта появляется норма о так называемом "несопровождаемом грузе". И одно из требований по этим несопровождаемым грузам - это человек, который принимает такой груз, должен иметь техническое оснащение, чтобы, не вскрывая груз, определить содержимое. То есть перевозчик будет использовать так называемый rapiscan", - заверил министр.

Сегодня во время правчаса в мажилисе была затронута и тема качества автодорог в стране. Так, депутат Нуртай Сабильянов предложил пересмотреть критерии оценки качества автодорог в Казахстане.

Кроме того, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на правчасе в мажилисе высказался о подключении интернета на дорогах и в поездах. По его словам, в 2025 году "белые пятна" по дорогам республиканского значения будут устранены.

А депутат Сергей Пономарев раскритиковал работу Минтранса - по его словам, в этой сфере имеются серьезные упущения

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2203640-mozhno-perevezti-oruzhie-narkotiki-i-trupy-deputat-o-gruzoperevozke-na-poputkah/

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