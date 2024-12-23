Какие дороги считать плохими в Казахстане: депутат предложил пересмотреть критерии

На правчасе в мажилисе депутат Нуртай Сабильянов предложил пересмотреть критерии оценки качества автодорог в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как отметил глава государства, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. При этом большая часть замечаний со стороны общественности относится именно к дорогам местной сети.

По данным министерства транспорта, дороги местного значения в удовлетворительном состоянии составляет 87%.

Однако, лишь 31 тыс. км, или 44 процента местных дорог, имеют асфальтобетонное покрытие. А остальные 39 тыс. км, или 56% местных дорог, с покрытием из гравия, щебенки и грунта.

В связи с этим, считаем необходимым пересмотреть критерии оценки качества автодорог в части не отнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам, находящимся в удовлетворительном состоянии", - заявил депутат Нуртай Сабильянов.

Он считает, что в результате будет видна реальная картина состояния автомобильных дорог местного значения.

Отметим в сентябре президент Казахстана в ходе своего послания назвал состояние автодорог в стране актуальным вопросом.

Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.

В октябре в Антикоррупционной службе РК заявили, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.

За два года в госорганы поступило более 20 тыс. жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог, а общественность это связывает с коррупцией. С начала текущего года зарегистрировано 24 уголовных дела в отрасли.