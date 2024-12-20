"Сейчас зарабатываю меньше": аким Мангистауской области высказался о своей зарплате

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в СЦК прокомментировал вопрос о том, сколько зарабатывает в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что до этого он возглавлял крупную компанию - "ОзенМунайГаз". В связи с этим они поинтересовались, отличается ли его прежняя зарплата от нынешнего оклада.

"Я возглавлял "ОзенМунайГаз" около 1,5 лет, это правда, зарплата была не плохая, хорошая… верите или нет, но некоторые рабочие временами получали больше чем мы, исходя из стажа, часов работы. Да, конечно, сейчас зарабатываю меньше, чем тогда.

Это не к тому, что я жалуюсь на текущий оклад, просто вы задали (вопрос - прим. ред.) - я отвечаю. Но так или иначе, я не больше зарабатываю, чем сотрудники наших предприятий", - ответил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, ранее в пресс-службе акимата города Қонаев сообщили заработную плату градоначальника Асхата Бердиханова. Аким ежемесячно получает свыше одного миллиона тенге.

Позже в пресс-службе городской администрации сообщили ежемесячный заработок заместителей акима

Председатель правления "Казпочты" Асель Жанасова рассказала о том, сколько зарабатывает, а также о зарплатах других работников почты.

Весной глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков на брифинге назвал размер своей месячной заработной платы. Вопрос ему задали журналисты.