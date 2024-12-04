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Разница в 7,5 раз: глава "Казпочты" рассказала, сколько зарабатывает она и рядовые почтальоны

Опубликовано:

Асель Жанасова
Асель Жанасова. Фото : primeminister.kz

Председатель правления "Казпочты" Асель Жанасова в кулуарах мажилиса рассказала о том, сколько зарабатывает, а также о зарплатах других работников почты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава "Казпочты" Асель Жанасова сообщила, что ее заработная плата составляет 1,2 млн тенге. При этом средняя зарплата почтальонов составляет в 7,5 раз меньше - по словам председателя правления, в среднем они получают 160 тысяч тенге.

"Смотрите, когда мы говорим почта, это не только почтальон. У нас работают почтальоны, водители, у кого зарплата выше, работают сортировщики, работает оператор, который оказывает финансовые услуги. И, конечно же, соответственно рыночным стандартам заработные платы разные. Но то, что вы говорите о низких зарплатах, это на самом деле не низкие зарплаты.

(…) Почтальоны - это средняя зарплата 160 тысяч тенге. Но есть почтальоны разные у нас. Есть почтальоны, которые в селах, где в неделю, может быть, в месяц приходят два письма. То есть они могут работать в неделю два раза по одному часу.

(…) Ставка почасовая, у нас есть ставка 0,2 - это самая низкая ставка в "Казпочте", но это сотрудники сами выбирают, потому что имеют другую работу параллельную. Им удобно иногда приходить: вот, есть у нас ночные смены, посменные работы - они день работают, три дня отдыхают… им удобно, у нас 85% - это женщины, которые с детьми, мы создаем условия, чтобы хотя бы они как-то работали, и экономическому росту давали в целом выгоду. И работают, и отдыхают. Для женщин, мне кажется, это удобные условия. У нас работники сами выбирают", - рассказала Асель Жанасова.

Отметим, ранее эксперты отмечали, что в третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 390 328 тенге. Это сразу на 3,2% меньше, чем было ранее.

Недавно министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отвечал на вопрос о том, кого в Казахстане можно считать богатым человеком.

Также отметим, на днях в правительстве глава МНЭ заявил о повышении зарплат для работников некоторых организаций в Казахстане с 2025-го года. Он также напомним, что с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам - на 15%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196018-raznica-v-7-5-raz-glava-kazpochty-rasskazala-skolko-zarabatyvaet-ona-i-ryadovye-pochtalony/

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