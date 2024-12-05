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Озвучен размер зарплаты акима Қонаева

Опубликовано:

Аким Конаева
Асхат Бердиханов. Фото: gov.kz

В пресс-службе акимата города Қонаева сообщили заработную плату градоначальника Асхата Бердиханова. А вот с премиями к Новому году вопрос еще не решен, передает корреспондент NUR.KZ.

Заработная плата глав городов и районов Алматинской области фиксирована. Но в зависимости от опыта работы на государственной службе у акимов она немного различается.

Как сообщили в пресс-службе акимата Қонаева, градоначальник ежемесячно получает свыше одного миллиона тенге.

"Заработная плата акима города Асхата Бердиханова - 1 млн 126 тысяч 924 тенге", - рассказала корреспонденту NUR.KZ пресс-секретарь городской администрации.

А вот получат ли премии сотрудники акимата Қонаева к предстоящим праздникам, пока неизвестно. В пресс-службе сообщили, что это решится после вынесения распоряжения акима Алматинской области.

Напомним, в апреле этого года Асхат Бердиханов был назначен на должность акима Қонаева.

По информации с официального сайта акимата города Қонаев, Асхат Бердиханов родился в 1975 году, получил высшее образование.

Занимал посты заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления "Samruk-Kazyna Construction", заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первого заместителя председателя правления - главного инженера Мойнакской гидроэлектростанции имени Кантаева.

С марта 2023 года по 19 апреля 2024 года работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196735-ozvuchen-razmer-zarplaty-akima-onaeva/

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