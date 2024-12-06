Стали известны зарплаты заместителей акима Қонаева

Вслед за информацией о заработной плате акима Қонаева в пресс-службе городской администрации сообщили ежемесячный заработок заместителей акима, передает корреспондент NUR.KZ.

38-летний Толеген Кенжебеков, занимающий пост заместителя акима города Қонаева с июля 2024 года, ежемесячно получает 610 186 тенге. Ранее он занимал пост уполномоченного по этике акимата Алматинской области, а сейчас курирует такие направления, как экономика и финансы, культура, земельные отношения.

Другой заместитель Жансултан Оналбаев получает в месяц 622 390 тенге. Он занимается вопросами строительства и ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

А третья их коллега Сауле Нурсолтанова зарабатывает больше всех - 634 838 тенге. Она курирует здравоохранение, внутреннюю политику, культуру, социальное обеспечение, образование и спорт.

Отметим, что заработная плата у заместителей главы областного центра фиксирована, но разнится из-за опыта работы каждого из них.

Напомним, ранее в пресс-службе акимата города Қонаева сообщили заработную плату градоначальника Асхата Бердиханова. Аким ежемесячно получает свыше одного миллиона тенге.

Председатель правления "Казпочты" Асель Жанасова рассказала о том, сколько зарабатывает, а также о зарплатах других работников почты.

Весной глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков на брифинге назвал размер своей месячной заработной платы. Вопрос ему задали журналисты.