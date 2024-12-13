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"Правительство для граждан" обвинили в препятствовании инвестпроектов

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Люди сидят в ЦОНе
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В прокуратуре Астаны заявили, что госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного органа.

"В столице Госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию.

Отказы основывались исключительно на отсутствии слова "эксплуатация" в целевом назначении земельного участка", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Действия госкорпорации признали неправомерными, а требования - необоснованными.

Отмечается, что отказы препятствовали деятельности 30 казахстанских и 4 иностранных инвесторов. Инвестиции проектов составляли 685,81 млрд тенге и благодаря им создавалось 4 375 рабочих мест.

В октябре в Астане прокуроры выявили несколько десятков незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков.

Перед этим в столице возбудили еще семь уголовных дел в отношении застройщиков. Несколько человек при этом взяли под арест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200344-pravitelstvo-dlya-grazhdan-obvinili-v-prepyatstvovanii-investproektov/

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