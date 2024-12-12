Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День Независимости

Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в День Независимости 16 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Госкорпорации "Правительство для граждан".

В субботу, 14 декабря, дежурные центры будут работать с 09:00 до 13:00.

А во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику - с 9:00 до 18:00.

В Госкорпорации напомнили, что дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу - до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00, в субботу - до 13:00.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Казахстана. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

Напомним, что в честь Дня Независимости казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15-го и понедельник 16 декабря.

Недавно в акимате Астаны сообщили, что в праздник салюты запускать не будут.