Семь уголовных дел против застройщиков возбудили в Астане

В отношении столичных застройщиков возбуждено семь уголовных дел, пять человек взяты под арест, сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны.

Как сообщили в надзорном органе, с 2019 года прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд тенге. К административной ответственности за это время привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, 4 застройщиков осуждены.

"На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 лиц", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным прокуратуры, от действий этих лиц пострадало 426 граждан.

Отметим, акимат Астаны регулярно публикует в СМИ информацию о застройщиках, которые не имеют права привлекать для строительства средства граждан. Последний раз данные были опубликованы 29 августа, в списке оказалось 138 застройщиков.

Ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.

Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;

о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;

о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;

об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;

о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать: