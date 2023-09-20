Семь уголовных дел против застройщиков возбудили в Астане
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В отношении столичных застройщиков возбуждено семь уголовных дел, пять человек взяты под арест, сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны.
Как сообщили в надзорном органе, с 2019 года прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд тенге. К административной ответственности за это время привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, 4 застройщиков осуждены.
"На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 лиц", - говорится в сообщении надзорного органа.
По данным прокуратуры, от действий этих лиц пострадало 426 граждан.
Отметим, акимат Астаны регулярно публикует в СМИ информацию о застройщиках, которые не имеют права привлекать для строительства средства граждан. Последний раз данные были опубликованы 29 августа, в списке оказалось 138 застройщиков.
Ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.
Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
- получение гарантии Единого оператора;
- участие в проекте банка второго уровня;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.
Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:
- о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;
- о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);
- о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;
- о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;
- о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;
- об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;
- о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.
При этом информация об объекте строительства должна включать:
- уведомление о начале строительно-монтажных работ;
- указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;
- сведения о сроках его завершения;
- основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037347-protiv-semi-zastroyschikov-nachali-rassledovanie-v-astane/