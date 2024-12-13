Токаев посетил военкомат и пообщался с призывниками (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил отдел по делам обороны Каратальского района Алматинской области, где увиделся с призывниками, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства осмотрел здание отдела по делам обороны Каратальского района, расположенное в Уштобе. Объект, действующий с 1983 года, был полностью отремонтирован и с октября этого года передан данному учреждению, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами о проекте Smart-военный комиссариат. В соответствии с новой инициативой, граждане автоматически ставятся на воинский учет.

Призывники. Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам министра, ежегодно более 160 тысяч 17-летних молодых людей ставятся на автоматический воинский учет. Профильное министерство также разработало информационную систему мобилизационных ресурсов. Цифровая трансформация охватывает всех мужчин Казахстана в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее, когда воинский учет велся в бумажном виде, на учете состояло 2,5 миллиона граждан, а после оцифровки их стало 6,8 миллиона.

Общее фото с Токаевым. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, солдаты, имеющие образование в IT-сфере, в контексте реализации принципов "Слышащего государства" создали информационную службу Armiakz. Данный проект разработан с помощью искусственного интеллекта для организации воспитательной и идеологической работы. У сервиса есть мобильная версия, которая полезна для обратной связи с родителями.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками и пожелал им успехов на воинской службе.

"Служить народу - это гражданский долг и священная обязанность. Желаю вам добиться высот в военной карьере и стать генералами. Несите службу с честью и достоинством. Будьте верны своей присяге!" - сказал глава государства.

Президент прилетел с рабочим визитом в Талдыкорган вчера. В его планах было посетить ряд промышленных и социальных объектов региона.

Вчера глава государства посетил школу №30, возведенную в этом году в селе Ынтымак области Жетiсу близ Талдыкоргана. Образовательному учреждению Касым-Жомарт Токаев подарил автобус.

Напомним, что президент Казахстана приезжал в область Жетiсу еще в конце октября прошлого года.