Токаев пообщался с учениками сельской школы в области Жетiсу и преподнес им подарок (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил школу №30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Образовательное учреждение, рассчитанное на 1200 учеников, было построено за счет средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.
️В школе, оснащенной современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.
️Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.
️Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".
В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.
Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетісу. В планах главы государства - посетить ряд промышленных и социальных объектов региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2199764-tokaev-poobshchalsya-s-uchenikami-selskoy-shkoly-v-oblasti-zhetisu-i-prepodnes-im-podarok-foto/