Токаев пообщался с учениками сельской школы в области Жетiсу и преподнес им подарок (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил школу №30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 1200 учеников, было построено за счет средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.

️В школе, оснащенной современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.

️Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.

️Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".

В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетісу. В планах главы государства - посетить ряд промышленных и социальных объектов региона.