Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акима Алматинской области спросили о зарплате

Опубликовано:

Марат Султангазиев
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге Службы центральных коммуникаций прокомментировал вопрос о его заработной плате, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что оклад Султангазиева, согласно открытым данным, составляет 2 млн 414 тыс. тенге, тогда как средняя зарплата по Алматинской области, судя по статистике, 454 тысячи.

При этом представители СМИ указали на то, что премьер-министр и его заместители получают около 2,5 млн тенге, а вот коллеги Султангазиева из регионов получают в среднем 1,7 млн тенге.

В связи с этим они поинтересовались, с чем связана такая высокая разница в уровне оклада акима Алматинской области по сравнению с окладами акимов других регионов.

"В целом, надо сказать, что сетка, установленная для госслужащих, административных служащих и политических - она единая для всех. Она учитывает как стаж работы, так и занимаемую должность. При этом учитывается и нагрузка, и объем выполняемой работы.

Поэтому здесь разницы быть не может, возможно, путаница где-то в начисляемой зарплате и получаемой непосредственно", - объяснил Марат Султангазиев.

Напомним, ранее в декабре пресс-секретарь акима Алматинской области Марата Султангазиева раскрыла размер заработной платы главы региона. Согласно схеме должностных окладов политических и административных государственных служащих должностной оклад акима Алматинской области при стаже работы свыше 18 лет составляет 2 414 264 тенге.

Добавим, также Марат Султангазиев сегодня на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, готов ли он подать в отставку из-за трагедии в Талгаре. Напрямую отвечать аким не стал. А коротко отметил, что на сегодня работа местных властей оценивается не только по той информации, которая распространяется в соцсетях.

На сайте областного акимата говорится, что Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

Трудовой путь начал в 1997 году.

С 2018 по 2021 год - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С 2021 по 2022 год - вице-министр финансов.

В 2022 году был первым вице-министром финансов.

Акимом Алматинской области стал в июне 2022 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200221-akima-almatinskoy-oblasti-sprosili-o-zarplate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie