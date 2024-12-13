Акима Алматинской области спросили о зарплате

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге Службы центральных коммуникаций прокомментировал вопрос о его заработной плате, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что оклад Султангазиева, согласно открытым данным, составляет 2 млн 414 тыс. тенге, тогда как средняя зарплата по Алматинской области, судя по статистике, 454 тысячи.

При этом представители СМИ указали на то, что премьер-министр и его заместители получают около 2,5 млн тенге, а вот коллеги Султангазиева из регионов получают в среднем 1,7 млн тенге.

В связи с этим они поинтересовались, с чем связана такая высокая разница в уровне оклада акима Алматинской области по сравнению с окладами акимов других регионов.

"В целом, надо сказать, что сетка, установленная для госслужащих, административных служащих и политических - она единая для всех. Она учитывает как стаж работы, так и занимаемую должность. При этом учитывается и нагрузка, и объем выполняемой работы.

Поэтому здесь разницы быть не может, возможно, путаница где-то в начисляемой зарплате и получаемой непосредственно", - объяснил Марат Султангазиев.

Напомним, ранее в декабре пресс-секретарь акима Алматинской области Марата Султангазиева раскрыла размер заработной платы главы региона. Согласно схеме должностных окладов политических и административных государственных служащих должностной оклад акима Алматинской области при стаже работы свыше 18 лет составляет 2 414 264 тенге.

Добавим, также Марат Султангазиев сегодня на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, готов ли он подать в отставку из-за трагедии в Талгаре. Напрямую отвечать аким не стал. А коротко отметил, что на сегодня работа местных властей оценивается не только по той информации, которая распространяется в соцсетях.

На сайте областного акимата говорится, что Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

Трудовой путь начал в 1997 году.

С 2018 по 2021 год - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С 2021 по 2022 год - вице-министр финансов.

В 2022 году был первым вице-министром финансов.

Акимом Алматинской области стал в июне 2022 года.