"Если у меня яичко вырезали, я не считаю себя здоровым": депутат Баккожаев вновь высказался о кастрации животных

Депутат мажилиса Анас Баккожаев сегодня на заседании вновь высказался о кастрации бродячих животных, назвав такую меру негуманной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы на стол хирургический кладем здоровое животное, потом удаляем что-то, это животное уже инвалид. И это негуманное отношение. Это первое. Во-вторых, почему мужики стареют? Потому что после некоторого времени, 50-60 лет, гормональная активность у нас снижается, поэтому мы стареем. И ни о каком продлении жизни здесь речи не идет даже", - говорит Анас Баккожаев.

Он не совсем согласен с утверждением, что кастрирование не влияет на продолжительность жизни животного.

"Если меня чего-то лишают - одно яичко у меня вырезали, Кұдай сақтасын, неудобно говорить, но придется, - то я не считаю себя здоровым человеком, я инвалид. И это считать гуманным способом неправильно. Поэтому я считаю, что в целях снижения в части какой-то агрессии можно рассмотреть, но не комплексно это решение. Потому что есть пищевая агрессия: жрать хочет собака. Есть и другие виды агрессии. Поэтому надо здесь у специалистов проконсультироваться", - резюмировал мажилисмен.

Недавно на круглом столе мажилиса обсудили поправки об ответственном обращении с животными - депутат Анас Баккожаев задался вопросом, зачем стерилизовать бродячих собак. Он спросил, гуманно ли стерилизовать животных, ведь "все хотят размножаться", и сам депутат, с его же слов, в их числе.

Напомним, 14 февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным - новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Ранее зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.