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Мошенничество на миллиард тенге раскрыли в Актюбинской области

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Сотрудник АФМ с делом
Сотрудник АФМ. Иллюстративное фото: АФМ РК

Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе следствия установлены трое граждан, которые, являясь представителями 4 крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.

"Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен", - рассказали в АФМ.

За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда три человека осуждены к 5 годам лишения свободы.

Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.

"Во исполнение поручения главы государства Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет мониторинг субсидий и кредитных средств, выделяемых на развитие сферы АПК, для защиты добросовестных предпринимателей.

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - обратились в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2023 года сообщалось, что установлены факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" для приобретения крупного рогатого скота.

Как рассказали в АФМ, в ходе следствия установлены три человека, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.

Противоправными действиями причинен ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 млн тенге. Троих подозреваемых задержали. В отношении них судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157423-moshennichestvo-na-milliard-tenge-rassledovali-v-aktyubinskoy-oblasti/

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