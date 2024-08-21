Почти 280 млн тенге ущерба: экс-главу зерновой базы осудили в Астане

Бывшего директора представительства ТОО осудили в Астане за растрату и халатность. Его действиями был нанесен ущерб почти в 280 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении гражданина Ж. Его обвиняли в преступлениях, предусмотренных:

пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК;

частью 2 статьи 371 УК РК.

Ж., будучи директором представительства ТОО, самостоятельно заключал публичные договоры на хранение зерна между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна, зная о действующих на тот период договорах.

"В августе 2021 года он, являясь директором базы, без фактического ввоза зерна, внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные о взвешивании и приемке зерна на хранение, указав, что в базу поступило 891 415 кг пшеницы на сумму 101,7 млн тенге от трех ТОО и КХ.

Также он требовал от директоров указанных ТОО реализовать фиктивно указанный объем зерна, в результате чего получил от них наличные средства в общей сумме 95 млн тенге.

Кроме того, в период с октября 2021 года по январь 2023 года Ж., занимая должность директора базы, аналогичным образом фиктивно принял на хранение 474 468 кг зерна на сумму 58,5 млн тенге от ТОО, за что получил наличными 35 млн тенге", - говорится в Telegram-канале судов города.

С сентября по декабрь 2022 года в базе не было условий для хранения зерна из-за того, что элеватор был заполнен зерновыми культурами.

Несмотря на это, по указанию подсудимого приемка зерна производилась непрерывно. В результате 996 750 кг пшеницы на сумму 118,7 млн тенге пришли в негодность. Общая сумма ущерба составила 2 362 633 кг на сумму 278,9 млн тенге.

Суд приговорил Ж. к 8 годам 5 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК, растрата, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, лицом, приравненным к выполнению госфункций, совершенном в особо крупном размере и неоднократно, наказываются лишением свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Согласно части 2 статьи 371 УК, халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается:

штрафом до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.