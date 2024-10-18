Ущерб на 500 млн тенге: схемы хищения выявили в Павлодарской области

В Павлодарской области по результатам проверки в сфере субсидирования агропромышленного комплекса обнаружили ущерб государству на 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, выяснилось, что целевые индикаторы развития агропромышленного комплекса в регионе не достигаются.

"Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса области подвержено коррупционным рискам. В отдельных случаях для создания мнимого благополучия в данной сфере искажаются отчетные сведения по приобретению сельхозтехники", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Фактически процесс субсидирования сведен лишь к формальному приему заявок и распределению бюджетных средств.

"В результате незаконных действий в сфере развития агропромышленного комплекса ущерб государству составил порядка 500 млн тенге", - уточнили в надзорном органе.

К примеру, два сельхозтоваропроизводителя с целью незаконного обогащения получили субсидии на приобретение техники на общую сумму 132 млн тенге. В последующем деньги были потрачены не по целевому назначению.

По выявленным схемам хищения бюджетных средств осуществляется сбор материалов для принятия процессуального решения. В акимат области внесено представление об устранении нарушений законности, оно находится на рассмотрении.

Ранее АФМ заявило, что при получении кредитов для разведения племенного крупного рогатого скота в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены факты мошенничества с ущербом государству на общую сумму почти 1 млрд тенге.

А в Астане осудили бывшего главу зерновой базы за растрату и халатность. Его действиями был нанесен ущерб почти в 280 млн тенге, а почти 1 тыс. тонн пшеницы пришла в негодность.