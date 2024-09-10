Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 сентября, прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
Напомним, в прошлый раз глава государства посещал Костанайскую область в апреле текущего года - тогда президент ознакомился с паводковой ситуацией, совершил облет подтопленных в результате весенних паводков территорий. Токаев совершил облет в рамках визита в пострадавшие регионы - тогда же он посетил Северо-Казахстанскую область, где особое внимание уделил Петропавловску и Кызылжарскому району.
Акорда публиковала кадры с места событий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159548-tokaev-pribyl-v-kostanayskuyu-oblast-s-rabochey-poezdkoy/