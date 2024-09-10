Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 сентября, прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

Напомним, в прошлый раз глава государства посещал Костанайскую область в апреле текущего года - тогда президент ознакомился с паводковой ситуацией, совершил облет подтопленных в результате весенних паводков территорий. Токаев совершил облет в рамках визита в пострадавшие регионы - тогда же он посетил Северо-Казахстанскую область, где особое внимание уделил Петропавловску и Кызылжарскому району.

Акорда публиковала кадры с места событий.