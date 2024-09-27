Токаев прилетел в Туркестанскую область
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетит ряд предприятий и объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.
Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
Напомним, крайний раз президент посещал Туркестан летом прошлого года, когда принимал участие во втором заседании Национального курултая.
Тогда же Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.
Отметим, что в январе, принимая акима Туркестанской области в Акорде, Токаев поручил Дархану Сатыбалды системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Была также поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития региона.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165437-tokaev-pribyl-v-turkestanskuyu-oblast/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.