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Токаев прилетел в Туркестанскую область

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетит ряд предприятий и объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.

Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

Напомним, крайний раз президент посещал Туркестан летом прошлого года, когда принимал участие во втором заседании Национального курултая.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Отметим, что в январе, принимая акима Туркестанской области в Акорде, Токаев поручил Дархану Сатыбалды системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Была также поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165437-tokaev-pribyl-v-turkestanskuyu-oblast/

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