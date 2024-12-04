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"Когда все в регионе сделаем, давайте вернемся к вопросу": аким СКО о переименовании Петропавловска

Опубликовано:

Гауез Нурмухамбетов
Гауез Нурмухамбетов. Фото: акимат СКО

На брифинге в СЦК главу Северо-Казахстанской области спросили о возможности переименования Петропавловска – насколько эта тема сейчас актуальна для местных жителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я сразу скажу, проанализировав и сделав срез, в основном этот вопрос поднимают иногородние жители, местные тоже поднимают, но, сделав срез, это малая толика людей, которые настоятельно говорят, что это актуально.

Мы же проводим общественные слушания - аким города встречается с людьми, я встречаюсь с людьми. Сегодня больше стоит вопрос по развитию города. В областном центре 366 километров дорог - из них только 214 километров покрыты асфальтом. В этом году мы сделали по областному центру 59 километров - на 39 улицах впервые появился асфальт.

И люди говорят: "мне от того, что вы переименуете, не холодно и не жарко, у меня вот дом, я выхожу из него и в воду вступаю, вы проложите асфальт", или "у меня тепловой режим в доме 23 градуса, сделайте мне тепло", "сделайте сквер", "сделайте освещение", "поставьте объекты социальной сферы". И когда мы все это сделаем, давайте вернемся к этому вопросу", - ответил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Ранее аким СКО отмечал, что вопрос о переименовании Петропавловска периодически поднимается среди населения, однако у города есть много других важных вопросов по благоустройству, обеспечению теплом, социальному и экономическому развитию.

Напомним, петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, появилась в Сети еще в 2022 году. Позднее об инициативе высказывались депутаты мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196101-kogda-vse-v-regione-sdelaem-davayte-vernemsya-k-voprosu-akim-sko-o-pereimenovanii-petropavlovska/

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