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"Он уволен": глава СКО о пойманном после пьяной езды сельском акиме

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мужчина надевает пиджак
Мужчина в пиджаке. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова спросили о судьбе акима села Бесколь, которого поймали при пьяной езде, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение суда я не вправе обсуждать. Что касается госслужащих, сегодня практика такова - когда выявляются такие случаи, как езда на авто в алкогольном опьянении, которая несет непосредственную угрозу для людей, практика госслужбы рекомендует местным исполнительным властям этого человека уволить.

Поэтому этот человек сегодня уволен именно с должности акима - ему объяснили ситуацию, он написал заявление по собственному желанию", - заявил аким СКО.

Напомним, о задержании сельского акима из СКО за вождение авто в алкогольном опьянении стало известно в начале января. Мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду.

Как заявляли полицейские, чиновник утверждал, что хотел просто перепарковать машину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2196089-on-uvolen-glava-sko-o-poymannom-posle-pyanoy-ezdy-selskom-akime/

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