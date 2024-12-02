Глава МНЭ ответил, подаст ли в отставку на фоне ситуации с долларом в Казахстане

Глава МНЭ сегодня на брифинге в кабмине рассказал, не думает ли он о том, чтобы подать в отставку на фоне ситуации с долларом и ожидаемым ростом цен на некоторые товары, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ситуация с долларом негавтинов влияет на экономику Казахстана. В этой связи они поинтересовались о том, не думает ли Нурлан Байбазаров подать в отставку.

"Нет, я так не думаю. Так как бюджет у нас в тенге пополняется, резервы есть, конечно, недавно министр финансов объяснял, почему поступления в виде налогов снизились. Но это связано в том числе со сидением цен на товары, которые экспортируется из РК за рубеж. Что касается доллара, то это рыночная ситуация. Наша цель - не думать об отставке, а быстрее стабилизировать ситуацию и дальше развивать экономику", - говорит Нурлан Байбазаров.

По итогам дневных торгов сегодня, курс доллара составил 524,58 тенге, повысившись на 12,06 тенге.

Сегодня министр нацэкономики ответил на вопрос о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге, а также рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обесценивания тенге на фоне резкого укрепления американской валюты.