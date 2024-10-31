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Минэнерго: Казахстан сократит добычу нефти в 2024 году

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Нефтяные скважины
Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, на окончательные цифры по добыче нефти будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

"Объем (планируемой добычи - прим.авт.) - более 88 млн тонн, но менее 90,5 млн, чем мы планировали ранее", - заявил Саткалиев.

Напомним, летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае РК перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В июле отмечалось, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго тогда сообщили, что Казахстан намерен компенсировать до сентября 2025 года перевыполненные в первом полугодии объемы добычи нефти.

В августе стало известно, что Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле.

Отметим, что еще в конце прошлого года стало известно, что Казахстан намерен сократить добычу нефти с 2024 года. Сообщалось, что страна дополнительно сокращает добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

Также ранее аналитики рассказывали, сколько нефти "осталось" в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181174-kazahstan-sokratit-dobychu-nefti-soobshchil-ministr-energetiki/

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