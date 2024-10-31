Минэнерго: Казахстан сократит добычу нефти в 2024 году

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, на окончательные цифры по добыче нефти будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

"Объем (планируемой добычи - прим.авт.) - более 88 млн тонн, но менее 90,5 млн, чем мы планировали ранее", - заявил Саткалиев.

Напомним, летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае РК перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В июле отмечалось, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго тогда сообщили, что Казахстан намерен компенсировать до сентября 2025 года перевыполненные в первом полугодии объемы добычи нефти.

В августе стало известно, что Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле.

Отметим, что еще в конце прошлого года стало известно, что Казахстан намерен сократить добычу нефти с 2024 года. Сообщалось, что страна дополнительно сокращает добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января 2024 года.

Также ранее аналитики рассказывали, сколько нефти "осталось" в Казахстане.