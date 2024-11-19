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Как перевод времени может повлиять на экономику Казахстана, ответили в Минторговли

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Деньги и часы.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве главу Минторговли и интеграции спросили о том, как перевод времени может влиять на сферу торговли и, в целом, на экономику Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы рассматривали оперативные данные по товарообороту - у нас и оптовая и розничная торговля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли, порядка 1,1%. Вроде не такая большая в процентном соотношении, но в абсолюте - это миллиарды тенге.

Растет и внутренний товарооборот. Что касается экспорта - порядка 9,8% у нас рост, по оперативным данным, за 9 месяцев. Поэтому на торговле мы не говорим, что есть негативные последствия, мы видим, что в целом у торговли есть рост. Мы надеемся, что эта динамика продолжится. В торговле у нас динамика положительная", - заявил Шаккалиев.

Сегодня в правительстве заявили, что нынешний единый часовой пояс UTC+5 назвали возвратом к историческому часовому поясу, поскольку UTC+6, как отмечается, был введен при СССР.

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, такое же время, как сейчас, в Казахстане было до 1930-х годов, пока его не сдвинули на час вперед.

По его словам, Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5.

10 ноября депутат мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189571-kak-perevod-vremeni-mozhet-povliyat-na-ekonomiku-kazahstana-otmetili-v-mintorgovli/

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