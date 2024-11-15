"Реклама успешного успеха": о красивой жизни в соцсетях высказался Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на первом Форуме работников сельского хозяйства рассказал о влиянии социальных сетей на казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого успешного успеха создает у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую", - отметил глава государства.

По его словам, за любым достижением стоит кропотливая работа, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Не зря раньше говорили: "Терпение и труд все перетрут". Хочу, чтобы у каждого гражданина нашей страны в жизни была цель добиться успеха честным ответственным трудом. В этом и заключается подлинный смысл принципа "Отвественный гражданин - честный труд - заслуженный успех". Я всегда говорю, что верю в молодежь", - резюмировал Токаев.

Также сегодня на форуме во время своей речи президент Казахстана поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию и заявил, что сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей в стране.

Кроме того, глава государства напомнил о своем первом президентском указе - мерах по развитию сельской территории в Казахстане.