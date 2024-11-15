На форуме работников сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем первом президентском указе после выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликована речь президента страны во время выступления на форуме работников сельского хозяйства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что 40% населения проживает в сельской местности.

"Состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на качество жизни всех граждан, прежде всего, сельчан. Еще в своей предвыборной программе я отметил необходимость уделять особое внимание развитию села. После президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий.

По моему поручению правительство приняло соответствующую концепцию, рассчитанную на пять лет. Разработана и реализуется программа "Ауыл ел бесігі". Уже получены конкретные результаты. В этом году выделены средства на прокладку водопроводов в 200 селах. До конца года будут обеспечены чистой водой более 95% сельского населения. По-другому сложно привлечь.

Запущен проект по модернизации системы сельского здравоохранения. На сегодняшний день построено более 140 объектов. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в этом году введено в эксплуатацию 13 сельских школ. За последние пять лет отремонтировано 38 тысяч километров дорог местного значения", - отметил президент.

По словам Токаева, важной задачей является повышение доходов сельского населения.

"По программе "Ауыл аманаты" предоставляются микрокредиты по ставке вознаграждения 2,5% годовых. В результате в сельской местности создано около 16 тысяч новых рабочих мест. Эта масштабная работа будет продолжена, ведь благоустройство села - наша стратегическая задача.

По моему поручению в прошлом году были восстановлены ранее закрытые районы. Этот шаг придал мощный импульс развитию отдаленных населенных пунктов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, во время своего выступления президент также заявил, что сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей в Казахстане.

Кроме того, Токаев сегодня поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию.

Также во время выступления глава государства рассказал о влиянии социальных сетей на казахстанцев. По его словам, красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого успешного успеха создает у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто.