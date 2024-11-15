Казахстану нужно заниматься разведением чистокровных лошадей, заявил Токаев

На первом Форуме работников сельского хозяйства Токаев заявил, что сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент отметил, что поголовье лошадей в стране стабильно увеличивается.

"Тем не менее доля чистокровных породистых лошадей составляет менее 1%, то есть из 4,2 млн лошадей только 40 тысяч – чистокровные. Поэтому сейчас особое внимание следует уделить селекции и разведению чистокровных лошадей", - заявил Токаев.

В Казахстане выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности.

"В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире.

В настоящее время порода "Адай" получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях.

Костанайская лошадь тоже отличается выносливостью, но, к сожалению, эта порода находится на грани исчезновения. На сегодняшний день осталось всего 280 голов. Поэтому ключевыми задачами наряду с увеличением поголовья лошадей является повышение их племенных и продуктивных качеств.

В этом году был принят специальный закон по сохранению и воспроизводству отечественных пород лошадей. Таким образом сделан еще один важный шаг. Поручаю Правительству создать Институт коневодства. Вопрос о его открытии уже давно поднимают эксперты. Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и определить источники финансирования", - заявил президент.

Добавим, весной глава Минсельхоза сообщал, что в Казахстане коневодство развивается хорошо – более 4 млн голов. Так он ответил на вопрос журналистов о массовом падеже скота: в конце февраля фермеры в Акмолинской области попросили ввести режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражали голод и морозы – животные погибали прямо на пастбищах от голода, нехватки корма на зимних выпасах. Прошлым летом на пастбищах из-за жары выгорела вся трава, лошади были с тех пор истощены.

Отметим, если проанализировать исторические факты, то очень непросто будет найти ту сферу жизни казаха, в которой лошадь не играла бы, по крайней мере, небольшую роль. О коне и его значимом месте в культуре народа читайте здесь.