Казахстанцы смогут проверить подержанное авто на ДТП перед покупкой

Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

МВД Казахстана планирует запустить сервис, благодаря которому казахстанцы перед покупкой подержанного авто смогут узнать, попадало ли оно в ДТП, передает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу, отмечают в правоохранительных органах.

Уже сейчас казахстанцы перед покупкой подержанного автомобиля могут проверить некоторую информацию о нем, например:

дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;

количество предыдущих владельцев;

залоги и обременения на транспортное средство и так далее.

Сервис размещен на платформе Smart Bridge, доступен в мобильном приложении "102", мобильных приложениях нескольких банков второго уровня, а также на сайте Aster.kz.

Помимо этого, МВД планирует подключить сервис "История авто" к Единой страховой базе данных. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадал этот автомобиль в аварии или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021489-kak-proverit-podderzhannoe-avto-na-dtp-pered-pokupkoy-rasskazali-v-mvd/