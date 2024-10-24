"В структуре МСХ есть конфликт интересов": новый госорган предложил создать сенатор

Депутат сената Арман Утегулов на сегодняшнем заседании в своем депутатском запросе предложил создать новый госорган в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената.

Сенатор Утегулов напомнил, что еще в 2021 году президент поручил правительству реформировать систему ветеринарии, в том же году была принята концепция развития АПК до 2030 года. Однако данные меры, по словам депутата, не отразились на эпидситуации, она все еще вызывает обеспокоенность, сообщается в Telegram-канале сената.

"К примеру, в сентябре в Алматинской области десятки человек заразились сибирской язвой, а также в Мангистауской области установлено массовое пищевое отравление школьников. В регионах периодически фиксируются обострения особо опасных инфекционных заболеваний

Эти события не только наносят ущерб здоровью населения, но и подрывают доверие отечественной продукции на мировом рынке", - говорит Утегулов.

Казахстан осуществляет экспорт мяса и мясопродуктов в другие страны, включая Европу, отметил он.

"Анализ сложившейся ситуации показывает, что одной из основных причин является неэффективная структура государственного органа. Разрозненность функций, дублирование усилий, конфликт интересов препятствуют эффективному решению проблем. Как Министерство сельского хозяйства успешно осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции области ветеринарии, имея разные противопоставляемые друг другу задачи? В его структуре уже заложен конфликт интересов. Это ведет к сокрытию фактов ухудшения эпидситуации", - утверждает сенатор.

Все это, как отметил Утегулов, в том числе приводит к размыванию ответственности за ситуацию и перекладывание ее с одного ведомства на другое.

В связи с этим он предложил создать единый орган, отвечающий за санитарную и пищевую безопасность в целом.

Напомним, в начале сентября в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже у шести сотрудников столовой выявили стафилококк. Обнаружены и другие грубые нарушения.

Также напомним, 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы случаи с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

Через некоторое время недуг подтвердился у 11 человек.