Сибирская язва в селе Алматинской области: у скольких людей подтвердили диагноз

В селе Алматинской области у 11 человек подтвердилась сибирская язва. Всего, по последним данным, было госпитализировано 16 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Под руководством акима области Марата Султангазиева состоялось заседание штаба. Глава региона дал поручения по изоляции эпидемиологического очага, усилению санитарно-эпидемиологических мер и проведению разъяснительной работы с населением.

Между тем в селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Сообщается, что для предотвращения распространения инфекции приняты соответствующие меры.

По состоянию на 9 сентября, госпитализировано 16 человек. У 11 из них сибирская язва подтвердилась, у четверых результат отрицательный, анализы еще одного пациента уточняются.

Все госпитализированные получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

Распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем, заявили в акимате.

Напомним, 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

Через несколько дней в селе был введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что сибирская язва - это заболевание, вызываемое спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Это зооноз (болезнь, передаваемая от животных к человеку), который поражает жвачных животных (таких как коровы, овцы и козы). Сибирская язва обычно не распространяется от животного к животному или от человека к человеку.

Когда споры сибирской язвы попадают в организм при потреблении зараженных продуктов животного происхождения, вдыхании или проникновении через ссадины или порезы на коже, они могут прорастать, размножаться и вырабатывать токсины.

В зависимости от типа контакта с источником заражения через некоторое время - от нескольких часов до трех недель - у людей может развиться какая-либо их трех клинических форм сибирской язвы.