На минус 5 оценила депутат работу казахстанского МЧС

На заседании мажилиса депутат Ажар Сагындыкова раскритиковала министра по ЧС Чингиса Аринова. Глава МЧС ответил на критику, передает корреспондент NUR.KZ.

Сагындыкова отметила, что периодически депутаты дают оценку действиям разных государственных органов.

"Сегодня хочу дать оценку работе вашего министерства, но не по шкале от 0 до 5, а по шкале минусовой – от 0 до -5… на -5, потому что пока гибнут люди в пожарах, пока гибнут ваши сотрудники, ваше министерство работает в ноль. Ваша задача - обезопасить людей", - заявила депутат Сагындыкова.

Глава МЧС ответил, что оценку принимает.

"Но скажу, не говоря про меня, от вице-министра и до рядового: наши сотрудники, военнослужащие, день и ночь выполняют свои задачи, и я считаю, в полном объеме. Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, несмотря на имеющееся 30-летней давности системное наследие, которое мы получили, они умудряются побеждать на этом фронте, они умудряются еще делать результат, вопреки всем сложностям мы все равно даем результаты.

Я считаю это победой ребят, бойцов, которые верой и правдой служат. Поэтому, думаю, в преддверии праздника им такую оценку получить будет не очень приятно", - ответил Аринов.

Однако депутат Сагындыкова внесла ремарку, сказав, что оценивала работу министерства, а на местах, по ее словам, герои.

Напомним, что Чингис Аринов занял пост министра по чрезвычайным ситуациям в феврале текущего года. Соответствующий указ подписал глава государства. До этого назначения, с января 2022 года, Аринов был заместителем начальника Службы государственной охраны РК - начальником Службы охраны президента.

Добавим, в начале октября в Карагандинской области во время тушения степного пожара погиб 33-летний спасатель Хали Хайрат. 8 октября его проводили в последний путь.

А 11 октября сообщалось, что в Костанайской области в результате пожара погибли пятеро детей, оставленные без присмотра взрослых. Старшему ребенку было 13 лет, младшему - год.