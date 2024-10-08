Погибшего пожарного проводили в последний путь в Карагандинской области (видео)

Пожарного-героя Хали Хайрата, погибшего при тушении степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области, проводили в последний путь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, церемония прощания с Хали Хайратом прошла 8 октября.

"Каждый пожарный - герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, 6 октября при тушении степного пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат. Он ушел из жизни, выполняя свой служебный долг. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства его гибели уточняются, начато досудебное расследование.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выразил соболезнования семье погибшего. Он отметил, что его героический поступок является примером истинного мужества и самоотверженности. Хали Хайрат посвятил свою жизнь служению людям и защите родной земли.