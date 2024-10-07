Спасатель погиб во время тушения степного пожара в Карагандинской области

6 октября в Карагандинской области в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, Хали Хайрат 1991 года рождения. Он погиб, выполняя свой служебный долг. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года.

"Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование", - сообщили в МЧС РК.

Здесь добавили, что психологи Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам погибшего сотрудника.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования родным и близким! МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что 6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. На место выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.

В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени тяжести.

Днем степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. К месту ЧП вылетели вертолеты АО "Казавиаспас".

Предварительная площадь пожара на тот момент составила более 3 000 гектаров.