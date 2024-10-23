Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев ответил тем, кто считает, что в Казахстане происходит "закручивание гаек"

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказался о диктатуре порядка и закона. По словам президента, некоторые считают, что в Казахстане происходит "закручивание гаек", но акон необходим для поддержания порядка в обществе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, сегодня на торжественной церемонии вручения госнаград глава государства указал на то, что мир и прогресс начинаются с воспитания в семье, чистоты на улицах, согласия в обществе. Именно поэтому в своих выступлениях он постоянно говорит о диктатуре Закона и Порядка.

"Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, "право – это искусство добра и справедливости". Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе.

Конечно, всегда будут люди, недовольные суровыми, на их взгляд, законами, и утверждающие, что происходит "закручивание гаек". Но те, кто хочет жить в безнаказанности и вседозволенности, по сути, выступают против интересов народа и страны.

Государство продолжит принимать меры для реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, будет жестко бороться с хулиганством и организованной преступностью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что только взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт.

Также президент призвал строить справедливый Казахстан и высказался о заслугах Назарбаева, отметив, что их нельзя забывать.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что реализовав масштабные политические преобразования, мы задали новый вектор демократического развития государства. По словам президента, ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС.

Вместе с тем, по мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177891-tokaev-otvetil-tem-kto-schitaet-chto-v-kazahstane-proishodit-zakruchivanie-gaek/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie