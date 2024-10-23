Токаев высказался об итогах референдума по АЭС в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал итоги референдума по АЭС на торжественной церемонии вручения госнаград, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, сегодня на торжественной церемонии вручения госнаград Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что реализовав масштабные политические преобразования, мы задали новый вектор демократического развития государства.

Конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны. По его словам, благодаря этим ценностям в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги.

"Ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС. Более 70% граждан проголосовали за строительство атомной станции. Это решение подтвердило, что в судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс. Один из ключевых постулатов нашей государственной политики – "разные мнения – единая нация". В целом, проблема нарастающего энергодефицита крайне актуальна для нашей страны. Если своевременно ее не решить, то она будет тормозить развитие нашей экономики и снижать качество жизни граждан", – сказал он.

Отдельно в выступлении было сказано о масштабной работе, проводимой в соответствии с экономическим курсом Справедливого Казахстана.

"По сути, выстраивается новый энергетический, транспортный и индустриальный каркас страны. Пять лет назад я поручил построить мост через Бухтарминское водохранилище. Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или в зимнее время по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена. Строительство моста завершено. Несколько дней назад состоялось его официальное открытие. Мост стал самым протяженным в Казахстане, что позволит превратить приграничные районы в транзитные, обеспечив короткий транспортный коридор между Китаем и Россией. Кроме того, данный масштабный объект обеспечит транспортную связанность сразу нескольких районов Восточно-Казахстанской области. Несомненно, хорошие дороги – залог благополучия населения. Я придаю этому вопросу крайне важное значение", – подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил, что уже в нынешнем году строится и ремонтируется 12 тысяч километров автомагистралей. В фокусе особого внимания – улучшение качества дорог в регионах. Так, в Западном Казахстане есть заброшенные с советских времен трассы. Автодорога Казталовка – Жанибек – граница Российской Федерации будет сдана в эксплуатацию в этом году. Кроме того, проводится определенная работа в сфере воздушного сообщения. В скором времени в аэропортах Кызылорды и Шымкента откроются новые международные терминалы.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на комплексных мероприятиях, направленных на диверсификацию экономики. По итогам 8 месяцев текущего года экспорт продукции обрабатывающей промышленности превысил 17,8 млрд долларов, причем более трети данного объема составляют товары высокого передела. Сегодня в стране реализуются 17 прорывных инвестиционных проектов.

Добавим, также президент сказал, что прямая задача правительства и акимов - оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, а не закрываться от них.

Также в ходе выступления президент рассказал о приоритетных направлениях социальной политики. По мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.