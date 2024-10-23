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Токаев: Мы должны стать нацией технократов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии вручения госнаград. В ходе выступления президент рассказал о приоритетных направлениях социальной политики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В этом году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 115 новых медицинских объектов. В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект "Комфортная школа", благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

"Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65 % госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон "О науке и технологической политике". Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция "Таза Қазақстан", которая призвана повысить экологическую культуру общества.

Отметим, что в начале 2022 года глава государства заявлял о планах по переформатированию отечественного образования. Президент подчеркивал, что образование необходимо поставить на технические рельсы. Токаев обратил внимание на то, что в стране много юристов, экономистов и менеджеров.

"Казахи, молодые казахи, должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение", – заявлял тогда президент.

В апреле текущего года Токаев отмечал, что существует дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Эту проблему, по его словам, необходимо решить как можно скорее. Также президент рассказал о том, как эту проблему уже начали решать в Казахстане путем внедрения специализированных курсов в программу обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177886-tokaev-my-dolzhny-stat-naciey-tehnokratov/

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