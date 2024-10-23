"Я хочу сказать!": глава Минсельхоза перешел на крик на брифинге

Сегодня на брифинге в кабмине министр сельского хозяйства, отвечая на вопросы журналистов, перешел на крик. Так он делает не в первый раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали главе Министерства сельского хозяйства РК вопрос касательно деятельности трех предприятий, за которыми стоит Серик Рахимбаев - старший брат Айдына Рахимбаева.

"У них есть долги перед АКК. Общая сумма долгов оценивается в 1,3 млрд тенге, из которых 1,2 млрд – перед Аграрной кредитной корпорацией. Почему они до сих пор не возращены? Почему на встрече с инвесторами из КНР этот человек подписывает договор на экспорт мяса? Знали ли вы, что он должен такие большие суммы?" - поинтересовалась представитель СМИ.

В ответ Сапаров заявил, что задача его ведомства – не снижать экспортный потенциал казахстанской продукции.

"Этим мы серьезно занимаемся. У нас были ограничения по Китаю и России по поставке мяса, то есть большую сложную работу до конца довели, сняли ограничения с Китая и России…", - начал было говорить он.

Но его перебила журналист уточняющим вопросом. После этого министр перешел на крик.

"Я хочу сказать! Я хочу сказать!" – выкрикнул министр.

"Когда была встреча с китайской делегацией, мы пригласили не только "Агропродукт", но всех желающих, кто согласен был подписать, те подписывали. Мы же не проверяем, кто кому сколько должен. В целом, если человек желает экспортировать, пожалуйста, пусть экспортирует. Мы не можем запретить", – добавил он далее.

Поведение главы министерства позже прокомментировал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

"Честно говоря, я не заметил какой-то агрессии с его стороны. Он просто хотел выторговать себе время, чтобы ответить на вопросы журналистов. Мне не показалось, что он кричал… Был разговор, и я сказал: "Айдарбек Сейпелович, так лучше не делать".

Он доброжелательный человек, очень доброжелательный. Все, кто на земле работал, работает, все доброжелательны. Он на самом деле практик, не плохой министр, на своем месте", – сказал он в кулуарах правительства.

Добавим, также на брифинге глава Минсельхоза ответил на вопрос об отставке подчиненного, к которому "пришли из Антикора". По словам министра, ведется следствие, о результатах которого сообщат дополнительно. Служащий временно отстранен от работы, вопрос его отставки будет решаться после решения суда, в рамках закона.

Кроме того, на брифинге были подняты темы возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане и вероятного подорожания продуктов из-за укрепления доллара.