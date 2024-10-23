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"Я хочу сказать!": глава Минсельхоза перешел на крик на брифинге

Опубликовано:

Айдарбек Сапаров
Айдарбек Сапаров. Фото: ortcom.kz

Сегодня на брифинге в кабмине министр сельского хозяйства, отвечая на вопросы журналистов, перешел на крик. Так он делает не в первый раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты задали главе Министерства сельского хозяйства РК вопрос касательно деятельности трех предприятий, за которыми стоит Серик Рахимбаев - старший брат Айдына Рахимбаева.

"У них есть долги перед АКК. Общая сумма долгов оценивается в 1,3 млрд тенге, из которых 1,2 млрд – перед Аграрной кредитной корпорацией. Почему они до сих пор не возращены? Почему на встрече с инвесторами из КНР этот человек подписывает договор на экспорт мяса? Знали ли вы, что он должен такие большие суммы?" - поинтересовалась представитель СМИ.

В ответ Сапаров заявил, что задача его ведомства – не снижать экспортный потенциал казахстанской продукции.

"Этим мы серьезно занимаемся. У нас были ограничения по Китаю и России по поставке мяса, то есть большую сложную работу до конца довели, сняли ограничения с Китая и России…", - начал было говорить он.

Но его перебила журналист уточняющим вопросом. После этого министр перешел на крик.

"Я хочу сказать! Я хочу сказать!" – выкрикнул министр.

"Когда была встреча с китайской делегацией, мы пригласили не только "Агропродукт", но всех желающих, кто согласен был подписать, те подписывали. Мы же не проверяем, кто кому сколько должен. В целом, если человек желает экспортировать, пожалуйста, пусть экспортирует. Мы не можем запретить", добавил он далее.

Поведение главы министерства позже прокомментировал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

"Честно говоря, я не заметил какой-то агрессии с его стороны. Он просто хотел выторговать себе время, чтобы ответить на вопросы журналистов. Мне не показалось, что он кричал… Был разговор, и я сказал: "Айдарбек Сейпелович, так лучше не делать".

Он доброжелательный человек, очень доброжелательный. Все, кто на земле работал, работает, все доброжелательны. Он на самом деле практик, не плохой министр, на своем месте", сказал он в кулуарах правительства.

Добавим, также на брифинге глава Минсельхоза ответил на вопрос об отставке подчиненного, к которому "пришли из Антикора". По словам министра, ведется следствие, о результатах которого сообщат дополнительно. Служащий временно отстранен от работы, вопрос его отставки будет решаться после решения суда, в рамках закона.

Кроме того, на брифинге были подняты темы возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане и вероятного подорожания продуктов из-за укрепления доллара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177867-ya-hochu-skazat-glava-minselhoza-pereshel-na-krik-na-brifinge/

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