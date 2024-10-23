Подорожают ли продукты в Казахстане из-за укрепления доллара, рассказал Жумангарин

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на брифинге рассказал, как кабмин планирует сдерживать рост цен в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин сообщил, что по 10 позициям социально-значимых товаров казахстанцы обеспечены на 100% – это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

"По 14 продтоварам – на 80% и более, по 5 продтоварам импортозависимость есть: мясом птицы мы обеспечиваем себя на 73%, колбаса – на 60 %, рыба – на 60%, сыры и творог - 46%, сахар – 44%. Здесь есть риски определенные.

Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее. Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно. По крайней мере, мы ведем мониторинг - за последнюю неделю ничего не подорожало", - заявил он.

По его словам, на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на апельсины и лимоны и прочие цитрусовые фрукты.

"У нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать.

Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать. Я думаю, это нивелирует тот эффект, влияние на который дает обменный курс", - пояснил Жумангарин.

Напомним, ранее глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказывал, что будет с курсом доллара до конца года.