Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подорожают ли продукты в Казахстане из-за укрепления доллара, рассказал Жумангарин

Опубликовано:

Овощи на прилавке
Овощи. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на брифинге рассказал, как кабмин планирует сдерживать рост цен в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин сообщил, что по 10 позициям социально-значимых товаров казахстанцы обеспечены на 100% – это мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

"По 14 продтоварам – на 80% и более, по 5 продтоварам импортозависимость есть: мясом птицы мы обеспечиваем себя на 73%, колбаса – на 60 %, рыба – на 60%, сыры и творог - 46%, сахар – 44%. Здесь есть риски определенные.

Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее. Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно. По крайней мере, мы ведем мониторинг - за последнюю неделю ничего не подорожало", - заявил он.

По его словам, на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на апельсины и лимоны и прочие цитрусовые фрукты.

"У нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать.

Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать. Я думаю, это нивелирует тот эффект, влияние на который дает обменный курс", - пояснил Жумангарин.

Напомним, ранее глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказывал, что будет с курсом доллара до конца года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2177739-podorozhayut-li-produkty-v-kazahstane-iz-za-ukrepleniya-dollara-rasskazal-zhumangarin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie