Токаев дал ряд поручений Досаеву на приеме в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева с отчетом за 9 месяцев текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Ерболат Досаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 9 месяцев текущего года.

Так, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 104,1%, а рост валового регионального продукта (ВРП) Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5% с ускорением до 6,4% в 2025 году.

По итогам 9 месяцев привлечено 1 133 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Всего в 2024 году будет привлечено 2 трлн тенге инвестиций.

Аким Алматы доложил президенту о том, что доходы местного бюджета выросли на 27,2%, что позволило увеличить финансирование приоритетных проектов в рамках Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

С начала 2024 года бюджет Алматы увеличен на 204,5 млрд тенге до 1 828,5 млрд тенге, также в соответствии с поручением главы государства продолжается диверсификация экономики с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов возросло на 6,2%, достигнув 361,1 тыс. Доля МСБ в ВРП Алматы по итогам года увеличится до 60%.

Ерболат Досаев сообщил, что в рамках реализации поручений президента для обеспечения качественного развития города и эффективного контроля разработаны новые Градостроительный регламент, Правила застройки и Программа реновации жилища. Нововведения будут утверждены до конца года на сессии городского маслихата.

Он также проинформировал президента о том, что в 2024 году бюджет на модернизацию инфраструктуры здравоохранения вырос в 2,5 раза до 26,3 млрд тенге - в августе впервые в Казахстане создан Центр раннего вмешательства на основе межведомственного взаимодействия для снижения инвалидизации среди детей.

Аким Алматы рассказал, что одним из приоритетов является обновление инженерной инфраструктуры - за отчетный период построено 219 км новых и модернизировано 27,3 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструировано 66 км линий электроснабжения.

Также он представил президенту информацию о реализации его поручений по расширению зеленого фонда Алматы:

для эффективного ухода за зелеными насаждениями установлено 110 км системы капельного орошения;

площадь парковых территорий планируется довести в 2024 году до 996 гектаров.

Президент Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи дал ряд поручений по увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику города, развитию транспортного каркаса и экологизации общественного транспорта, а также качественной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры.

Добавим, ранее в акимате Алматы в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о том, как изменится график включения и выключения уличного освещения из-за перевода времени. К 31 октября это время составит 16:49 и 06:23 соответственно, в декабре в среднем наружное освещение будет запускаться в 16:25 и выключаться в 07:15.

9 октября аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта Алматы и имеющихся проблемах в новом терминале.

15 сентября аким Алматы обратился к горожанам и гостям мегаполиса, поздравив всех с Днем города. В своей поздравительной речи Ерболат Досаев акцентировал внимание на том, что президент Токаев всегда уделяет приоритетное внимание развитию родного города и всегда отмечает, что "Алматы - особое место на карте мира".