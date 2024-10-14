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Во сколько будут включать уличное освещение в Алматы из-за перевода времени

Опубликовано:

Уличное освещение в Алматы
Уличное освещение в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о том, как изменится график включения и выключения уличного освещения из-за перевода времени.

Как рассказали в акимате, время запуска и отключения сдвигается каждый день на 1-2 минуты с учетом природного цикла сокращения светового дня.

"Так, если 1 октября фонари зажигались в 17:37 и гасли в 05:46, то уже к 31 октября это время составит 16:49 и 06:23 соответственно", - сообщили в ведомстве.

Между тем, в акимате уверяют, что перевод часов на время горения уличных светильников никак не повлиял - оно зависит от продолжительности светового дня. То есть, фонари зажигаются с наступлением сумерек и гаснут на рассвете.

В октябре общее время горения фонарей составит 398 часов 56 минут, добавили в акимате. Так же было и в прежние годы, до смены часового пояса.

Между тем, график включения и отключения фонарей расписан до конца 2024 года.

"Согласно ему, декабре в среднем наружное освещение будет запускаться в 16:25 и выключаться в 07:15", - отметили в акимате.

К слову, задержку включения фонарей объясняют возможными сбоями в системе управления. Но алматинцы в таком случае могут оставить жалобу. Сделать этом можно по номерам диспетчерского пункта ГКП "Алматы Кала Жарык": +7 771-718-24-39, +7 771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 либо обратиться на странички предприятия в социальных сетях Facebook и Instagram.

Соблюдение графика включения и выключения контролирует диспетчерская служба, районные инспекторы, а также оперативные выездные бригады предприятия, добавили в акимате.

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда решится проблема с уличным освещением. Он сообщал, что освещенность города будет доведена до 100% до конца 2025 года. При этом запущена программа по отдельным неосвещенным улицам города.

Между тем, за свет на улицах Алматы акимат даже судился, выиграв дело у частного партнера. Тогда суд удовлетворил иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Частный партнер должен был устранить дефекты и компенсировать расходы, но саботировал это, сообщали тогда в акимате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174152-vo-skolko-budut-vklyuchat-ulichnoe-osveshchenie-v-almaty-iz-za-perevoda-vremeni/

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