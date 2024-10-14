"Не читайте доклады": вице-министрам сделали замечание за долгие ответы в мажилисе

Депутаты сегодня в мажилисе обсудили вопросы занятости населения. Однако не все ответы чиновников устраивали парламентариев, передает корреспондент NUR.KZ.

Моделировала правчас вице-спикер палаты Дания Еспаева. С основными докладами выступили глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова и министр просвещения Гани Бейсембаев.

Но основные дискуссии начались на сессии вопросов-ответов.

Перед его началом вице-спикер мажилиса предупредила, что на вопросы записалось много коллег. В этой связи она озвучила регламент - по две минуты на вопрос и ответ. После чего микрофон будет автоматически отключаться.

У трибуны на вопросы народных избранников отвечала глава Минтруда. Из зала отвечали представители других госорганов.

Так, депутаты поинтересовались, как формируется спрос на те или иные кадры.

Мажилисмен Ерболат Саурыков поинтересовался у вице-министра науки и высшего образования, насколько необходимо выдавать такое количество грантов, если большинство выпускников не могут в последующем трудоустроиться.

В ответ вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов начал уверять, что из года в год растут показатели трудоустройства выпускников вузов. Он же заявил, что растет число студентов, которые поступают на платное отделение, - соотношение 40% на 60%.

Его ответ занял более четырех минут. На что Еспаева сделала ему замечание.

"Уважаемые представители госорганов, будьте лаконичны, пожалуйста, прошу отвечать коротко и ясно. У нас прямо доклад получился вместо ответа", - сказала она.

Некоторые ответы чиновников откровенно не удовлетворяли депутатов. Об этом они эмоционально давали знать, выкрикивая из зала.

На вопрос депутата Айны Мусралимовой о непривлекательности профессий в отрасли теплоэнергетики отвечали сразу два чиновника. Первый вице-министр водных ресурсов и ирригаций Болат Бекнияз и вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

В ходе ответа первого микрофон, как и предупреждала Дания Еспаева, автоматически отключился.

А после ответа второго она рассказала, как надо отвечать на вопросы парламентариев.

"Уважаемые представители министерств, я прошу вас не зачитывать доклады. Вы коротко, своими словами можете сказать. Допустим, последнее ваше выступление - это же, грубо говоря, подготовленный доклад, поэтому коротко - что делается, какие проблемы есть. Есть проблема? Скажите: "Да, есть проблема". Как мы их исправляем? Тоже пути скажите. Вот и все", - посоветовала она.

Напомним, в апреле министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил на правчасе в мажилисе. Его докладом остался недоволен депутат Бакытжан Базарбек, который открыто его раскритиковал. Поддержал парламентария коллега Жигули Дайрабаев.

"Я прошу поднять вопрос об ответственности министра, который сегодня на "правчасе" позволял неуважительную оценку замечаниям депутатов. Если, господин министр, у вас нервы не выдерживают, то не приходите в парламент", - заявлял тогда Базарбек.

В марте депутаты раскритиковали Строительный кодекс, на который были потрачены 382,5 млн тенге. При этом, по их словам, его уникальность составила всего 1% в сравнении со старыми нормами.

Кодекс подверг критике депутат Базарбек. Он заявил, что такое мог написать школьник.

А сегодня Жакупову спросили, почему она не выехала на место трагедии в Костанайскую область, где 5 детей погибли при пожаре.