Гибель 5 детей в пожаре в Костанайской области: почему министр труда не выехала на место трагедии

Главу Минтруда Светлану Жакупову спросили, почему она не выехала на место трагедии в Костанайскую область, где 5 детей погибли при пожаре, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса министра труда и социальной защиты населения РК Светлану Жакупову спросили о трагедии в Костанайской области, когда в пожаре погибли 5 детей. Журналисты отметили, что условия жизни семьи сложно было назвать нормальными.

"В тот день, когда произошел этот случай, я уже была в командировке, в 6 утра я вылетела в Алматы и была там. Но туда, непосредственно на место трагедии, был командирован директор департамента, и, соответственно, он сначала до конца присутствовал, даже на похоронах, и соответствующие меры поддержки им были оказаны. Да, семья являлась получателями АСП, кроме того, в семье воспитывались дети от разных (браков - прим.авт.), два брака было у женщины, от первого брака - трое детей, от второго барака - двое.

Самому младшему был всего годик, в мае исполнилось. В мае мать получила звание многодетной матери и была награждена "Күміс алқа". С первым мужем она в официальном разводе, летом получила 320 или 330 тысяч тенге алиментов. И АСП два квартала ей оказывалось - примерно 290 тысяч в квартал были выплаты. И насколько у меня есть информация, она работала в местном магазине уборщицей", - ответила Жакупова.

Министр добавила, что в ночь трагедии мать 5-х детей уехала в город.

"По каким целям и причинам в рамках следствия не разглашается, и я даже не знаю, почему она уехала. Но факт, что в дом пришел мужчина 1995-го года рождения, в 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", - добавила Жакупова.

Напомним, 11 октября в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Предварительно сообщалось, мать детей вечером ушла к знакомому. Ее супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

По данному факту было начато досудебное расследование, ход которого взял на контроль генеральный прокурор Казахстана. Предварительной причиной пожара в прокуратуре Костанайской области назвали оставление печи без присмотра.

Позже в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области.