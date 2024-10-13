Экс-министр спорта Ермек Маржикпаев продемонстрировал боксерские навыки (видео)

Бывший министр спорта и туризма, а ныне советник премьер-министра Казахстана Ермек Маржикпаев опубликовал в соцсетях видео с боксерской тренировки, передает NUR.KZ.

Видео с тренировки Маржикпаев опубликовал в Instagram.

"Упражнения в выходные. Давайте заниматься спортом, друзья", - подписал он пост.

Подписчики похвалили экс-министра в комментариях.

"Заметьте, строго в голову целится", "Ермек Боранбаевич как всегда на высоте", "В хорошей форме", "Бокс в моде при любой погоде", "Красавчик", - пишут граждане.

Недавно Маржикпаев поделился фотографиями себя в молодости и восхитил казахстанцев.

Напомним, 31 августа Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта. 23 сентября он стал советником премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

К слову, пост главы ведомства Ермек Боранбаевич занимал с сентября прошлого года. А ушел практически сразу после завершения Олимпиады в Париже.

По информации на официальном сайте правительства, Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет "Туран", Кокшетауский университет.

Перед назначением на должность министра в период с 2019 по 2023 год занимал должность акима Акмолинской области.