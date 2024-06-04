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Подозрительные переводы начнут блокировать в Казахстане с конца июня

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Мужчина держит телефон в руке
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Elena Zaretskaya / Getty Images

В Казахстане с 22 июня планируют запустить Антифрод-центр, который будет оперативно реагировать на мошеннические транзакции и блокировать их, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный банк.

Нацбанк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления "Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности".

Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

"Антифрод-центр будет представлять собой технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка", – говорится в сообщении.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года – с момента введения в действие соответствующего Закона по вопросам цифровизации. 

При этом в середине января сообщалось, что банки второго уровня в Казахстане могут обязать возвращать деньги, украденные мошенниками в результате оформления на граждан кредитов.

Об этом рассказывал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

"В настоящее время мы очень активно совместно с правительством принимаем исчерпывающие меры, чтобы локализовать ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов.

В рамках поручения Администрации президента у нас разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Национального банка, целью которого будет сбор всей информации о всех мошеннических операциях, счетов, которые преступники используют для обмана и предоставление этой информации БВУ", – говорил он.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники стали чаще красть деньги казахстанцев. Из 12 тыс. уголовных правонарушений по статье "Мошенничество", совершенных с января по март 2024 года, 5,1 тыс. произошли именно онлайн, то есть 42,2% всех фактов обмана.

А вчера в МВД называли самые распространенные виды мошенничества в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112216-v-kazahstane-mogut-nachat-blokirovat-denezhnye-perevody-s-priznakami-moshennichestva/

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