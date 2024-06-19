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Спецплатформу создали при Нацбанке: к ней подключат МВД и Генпрокуратуру

Опубликовано:

Мужчина за ноутбуком
Хакер. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Как рассказал глава правительства, при Национальном банке была создана платформа для борьбы с кибермошенничеством, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт сената парламента.

"При Национальном банке создана платформа (Антифрод-центр) для оперативного обмена информацией между финансовыми организациями и государственными органами для оперативного реагирования на мошеннические операции.

К Антифрод-центру будут подключены информационные системы всех банков, платежных организаций, Министерства внутренних дел РК, Агентства РК по финансовому мониторингу, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Генеральной прокуратуры, мобильных операторов. Промышленное внедрение с полным функционалом планируется в июле 2024 года", - рассказал в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов.

В документе говорится, что правительством принимаются различные решения для борьбы с киберпреступностью и интернет-мошенничеством. Например, ведется работа по созданию в структуре МВД самостоятельного департамента по борьбе с киберпреступностью.

Отмечается также, что приобретены лицензии на аппаратно-программные комплексы, программное обеспечение для мониторинга и поиска из открытых источников интернета, снятия и частичной расшифровки цифровой информации с мобильных устройств, облачных сервисов.

Также приобретены спецкомпьютеры для проведения криминалистических исследований цифровых данных.

В АФМ создано специализированное подразделение, нацеленное на выявление и пресечение преступлений, связанных с использованием цифровых активов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2120208-specplatformu-sozdali-pri-nacbanke-k-ney-podklyuchat-banki-mvd-i-genprokuraturu/

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