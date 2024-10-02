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"Большинство госслужащих – порядочные люди": замглавы Антикора о декларациях чиновников

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Казахстанец заполняет декларацию онлайн
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замглаву Антикора Улана Саркулова спросили, почему в открытом доступе нет информации о декларациях чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса замглаву Антикоррупционной службы Улана Саркулова спросили, почему в открытом доступе нет деклараций, которые сдавали чиновники.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается, со следующего года будет (декларация в доступе - прим. ред.)", - ответил Улан Саркулов.

Он отметил, что не может гарантировать доступ к декларациям, но вопрос будет проработан с другими госорганами. После этого у него спросили, почему ведомство не настаивает на этом.

"Настаивать - это одно: надо законодательно подходить к этому вопросу. На кого-то давить и настаивать - мы не уполномочены. Мы, конечно, это будем в законных рамках обсуждать.

Что касается коррупции: такой апофеоз не нужен, мы не должны говорить, что у нас высокая коррупция. Да, это было, но сейчас, вы сами знаете повестку, политическую волю руководства страны. Если бы все эти вопросы замалчивались, мы их в прессу не выдавали - и возврата активов, и тех резонансных уголовных дел не было бы.

Я подчеркиваю, что большинство госслужащих, большинство людей, которые работают на государство, порядочные люди", - добавил Саркулов.

В феврале текущего года эксперты рассказали, могут ли казахстанцы узнать о доходах госслужащих и президента.

Ранее мы писали, должны ли бывшие чиновники и предприниматели подавать декларации в Казахстане. Также сообщалось, кого освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдет все взрослое население Казахстана. Участвовать нужно будет даже тем, у кого нет имущества для отражения в декларации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2168688-bolshinstvo-gossluzhashchih-poryadochnye-lyudi-zamglavy-antikora-o-deklaraciyah-chinovnikov/

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