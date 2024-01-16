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Токаев дал поручения акиму Туркестанской области

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Касым-Жомарт Токаев и Дархан Сатыбалды
Касым-Жомарт Токаев и Дархан Сатыбалды. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, главе государства было доложено, что по итогам прошлого года по основным макроэкономическим показателям в области наблюдается положительная динамика. В частности, объем промышленного производства в регионе увеличился на 2,5% и превысил 1 трлн тенге. В целях развития обрабатывающей промышленности запущено 20 запланированных проектов на общую сумму 30,2 млрд тенге с созданием 594 новых рабочих мест.

Также аким сообщил, что в ближайшие пять лет планируется увеличить собственные доходы области на 100 млрд тенге. По предварительным расчетам, объем валового регионального продукта в прошлом году составил 3,8 трлн тенге, объем продукции сельского хозяйства – 1,1 трлн тенге. По этим показателям Туркестанская область лидирует в стране. В результате диверсификации отрасли собран рекордный урожай – 3,3 млн тонн овощной и садовой продукции. В соответствии с поручением президента внедряются новые подходы к сельскому хозяйству и водосберегающие технологии, способствующие повышению урожайности и экономии воды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии малого и среднего бизнеса в регионе. По словам Дархана Сатыбалды, количество субъектов предпринимательства достигло 211 тысяч, произведено продукции на 1,6 трлн тенге. Объем строительных работ составил 407,5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 898,9 тысячи кв. м жилья. Около трех тысяч семей получили новые квартиры. Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств велось строительство 35 школ, из них 20 сданы в эксплуатацию. В рамках проекта "Комфортная школа" за три года в области будет построено 63 школ, рассчитанных на 49 тысяч учащихся.

Президенту также была представлена информация о проводимой работе по водо- и газоснабжению сел региона. В прошлом году в области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах. Также завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов.

В завершение встречи глава государства поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.

Напомним, Дархан Сатыбалды стал главой Туркестанской области в конце августа 2022 года. В декабре того же года он сохранил свой пост.

До назначения на должность акима Туркестанской области занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055808-tokaev-prinyal-akima-turkestanskoy-oblasti/

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