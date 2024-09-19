Денис Шипп покинул должность главы Высшего судебного совета

Денис Шипп освобожден от должности председателя Высшего судебного совета. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шипп Денис Алексеевич освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан", - говорится в Telegram-канале Акорды.

Напомним, что данный пост Денис Алексеевич занимает с июня 2021 года.

По информации ИПС "Юрист", Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске. Окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение", а также Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева.

Работал переводчиком английского языка.

С 2006 по 2011 год был судьей специализированного финансового суда Алматы.

С 2011 по 2015 год - председатель специализированного финансового суда Алматы.

С 2015 по 2021 год - судья Верховного суда РК, член Специализированной судебной коллегии.