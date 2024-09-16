Токаев освободил от должности главу АФМ Казахстана
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Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.
Отметим, Дмитрий Малахов возглавил АФМ в феврале этого года.
Как мы сообщали ранее, Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау, Акмолинской области.
Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, университет экономики и финансов имени Рыскулова.
Карьеру начал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. С 2004 по 2019 год работал заместителем руководителя департаментов регионального и центрального аппарата МВД, финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.
С 2019 по 2020 год - руководитель оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК. С 2020 по 2022 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
С 2022 по 2023 года - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Осенью 2023 года он был назначен заместителем председателя АФМ РК, а в феврале этого года возглавил агентство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161930-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-glavu-afm-kazahstana/