Токаев освободил от должности главу АФМ Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.

Отметим, Дмитрий Малахов возглавил АФМ в феврале этого года.

Как мы сообщали ранее, Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау, Акмолинской области.

Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, университет экономики и финансов имени Рыскулова.

Карьеру начал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. С 2004 по 2019 год работал заместителем руководителя департаментов регионального и центрального аппарата МВД, финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.

С 2019 по 2020 год - руководитель оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК. С 2020 по 2022 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 2022 по 2023 года - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Осенью 2023 года он был назначен заместителем председателя АФМ РК, а в феврале этого года возглавил агентство.