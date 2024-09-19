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Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет Казахстана

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Дмитрий Малахов
Дмитрий Малахов. Фото: Антикор

Дмитрия Малахова назначили на должность главы Высшего судебного совета Республики Казахстан. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Ранее сегодня от этой должности освободили Дениса Шиппа, который занимал пост с июня 2021 года. Несколько дней назад Малахов покинул должность главы Агентства по финмониторингу.

По информации ИПС "Юрист", Малахов Дмитрий Михайлович родился 27 августа 1974 года в Кокшетау.

Окончил в 1995 году Алматинскую высшую школу МВД РК. В 2005 году - Университет экономики и финансов им. Рыскулова по специальности "Юрист - правовед, экономист".

С 2020 по 2022 год работал заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 2022 по 2023 год - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 2023 по февраль 2024 года - заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу. С февраля был председателем Агентства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2163487-dmitriy-malahov-vozglavil-vysshiy-sudebnyy-sovet-kazahstana/

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