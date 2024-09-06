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Акимат Алматы опроверг информацию о задержании помощника Досаева

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: gov.kz

В акимате Алматы прокомментировали появившуюся в Сети информацию о "задержании помощника акима Алматы" Ерболата Досаева, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, неизвестные распространили в Сети недостоверную информацию о якобы задержании помощника акима Алматы. К рассылке прикреплена фотография акима Илийского района Алматинской области.

"В связи с этим акимат Алматы заявляет, что примет меры и обратится в правоохранительные органы для выявления источников распространения ложных данных. Согласно законодательству, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, включая административные и уголовные меры", – заявили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти.

В Антикоре подтвердили информацию о задержании и рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Позже задержание Карасаева прокомментировали и в прокуратуре. В надзорном органе сообщили, что к задержанию акима привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе. Акиму предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Багдат Карасаев является акимом Илийского района с сентября 2018 года.

До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2157979-akimat-almaty-otreagiroval-na-informaciyu-o-zaderzhanii-pomoshchnika-dosaeva/

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